بالفيديو.. دب عالق في عمود كهرباء يتسبب في انقطاع التيار

المصدر: ترجمة كروة سليم

تسبب دب في مدينة ويلكوكس بجنوب أريزونا، في انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة بعد أن صعد إلى أحد أعمدة الكهرباء وأصبح عالقاً بين أسلاكها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان"

وأضافت الصحيفة أنه فور إخطار شركة الكهرباء، قامت السلطات بقطع التيار الكهربائي بسرعة، حرصاً لاحتمال تعرض الحيوان للصعق بالكهرباء، ثم أرسلت الشركة أحد العمال لمساعدة الحيوان.

وقام العامل على الفور بتعطيل الكهرباء وصعد إلى الدب عبر رافعة، وقام بمساعدته على النزول باستخدام عصا من الألياف الزجاجية طولها 8 أقدام لدفع الدب إلى النزول دون أن يتعرض لأي أذى.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتسلق فيها دب في الولاية قطب الكهرباء.