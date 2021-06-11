سيدة تعثر على خاتمها بعد 46 عاماً على فقدانه بفضل «فيسبوك»

عثرت سيدة من ولاية ميشيغان الأميركية على خاتمها الذي فقدته قبل 46 عاماً بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.



و ذكرت السيدة ماري غازال بيردسلي، أنها تلقت رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من رجل يدعى كريس نورد يخبرها فيها أن «لديه شيئاً يخصها».



وأشارت بيردسلي إلى أنها لم تفهم قصد نورد في البداية، وظنت أنه محتال أو شخص يريد اختراق حسابها، قبل أن تتصفح حسابه الخاص لتجد مفاجأة لم تكن تتوقعها.

فقد وجدت بيردسلي أن آخر منشور شاركه نورد يحتوي على صورة لخاتم فقدته بيردسلي عام 1975 في مدرسة باورز كاثوليك الثانوية في مدينة فلينت، وقد علق صاحب المنشور على الصورة قائلاً: «أرجوكم شاركوا هذا المنشور لنصل إلى صاحبة الخاتم».



وتداول الآلاف من الأشخاص المنشور قبل أن يعلق عليه عدد من زملاء بيردسلي بالمدرسة، حيث قالوا إن الخاتم قد يخصها لأنه يحتوي على أحرف اسمها الأولى.

وقال نورد إن شقيقه وجد الخاتم في صندوق تم إلقاؤه في سلة المهملات قبل حوالي 20 عاماً، وكان يحتفظ به منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أنه قرر مؤخراً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجديد بحثه عن صاحبه.

وأشارت بيردسلي إلى أنها تشعر بالسعادة الشديدة بعد استرجاع الخاتم الذي ظنت أنها لن تراه مرة أخرى.