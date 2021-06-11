إضافة المحيط الخامس إلى خارطة الأرض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أضافت شبكة "ناشونال جيوغرافيك" المحيط المتجمد الجنوبي إلى قائمة المحيطات في العالم، ضمن تحديث للخرائط قامت به للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وبهذا الإعلان، قد يصبح القول بأن للأرض أربعة محيطات أمر خاطئ، فقد أصبحت خمسة بعد الإعلان الرسمي الذي أصدرته الشبكة.

وكانت ناشونال جيوغرافيك قد أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بالمحيط الجنوبي رسميا، وهو المساحة المائية المحيطة بالقارة المتجمدة الجنوبية.

أضافت شبكة "ناشونال جيوغرافيك" المحيط المتجمد الجنوبي إلى قائمة المحيطات في العالم، ضمن تحديث للخرائط قامت به للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وبهذا الإعلان، قد يصبح القول بأن للأرض أربعة محيطات أمر خاطئ، فقد أصبحت خمسة بعد الإعلان الرسمي الذي أصدرته الشبكة.

وكانت ناشونال جيوغرافيك قد أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بالمحيط الجنوبي رسميا، وهو المساحة المائية المحيطة بالقارة المتجمدة الجنوبية.

ووفقا للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإنه "تاريخيا، هناك أربعة محيطات تحمل أسماء: الأطلسي، الهادئ، الهندي، والمتجمد الشمالي".

وأضافت المؤسسة أن "معظم البلدان – بما يشمل الولايات المتحدة – تعترف الآن بالمحيط الجنوبي (أنتاركتيكا) على أنه المحيط الخامس".

وأوضحت ناشونال جيوغرافيك أن المحيط الجنوبي تم الاعتراف به من قبل مجلس الولايات المتحدة للأسماء الجغرافية كجسم مائي يمتد من ساحل أنتاركتيكا إلى خط العرض 60 جنوبا.

وتم تقديم اقتراح بحدود المحيط للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، إلا أن بعض الدول لم توافق على الحدود المقترحة، ما حال دون التصديق على الأمر من قبل أعضاء المنظمة.