مطعم يعلق 2 مليون دولار على جدرانه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اكتسب مطعم محلي في مدينة ينساكولا بولاية فلوريدا شهرة بسبب ديكوره الغريب والفريد من نوعه في العالم.

يتميز ديكور المطعم بوجود أوراق نقدية تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار معلقة في سقفه وجدرانه مما يدفع الكثير من الزوار للقدوم إليه لتناول الطعام والمشروبات.

ويعود تاريخ هذا الديكور الفريد إلى العام 1977 عندما قرر الزوجان مارتين ومولي ماكغواير افتتاح مطعمهما الصغير، حيث تلقت وقتها الزوجة التي كانت تقوم بخدمة الزبائن أول إكرامية وهي عبارة عن ورقة نقدية من فئة الدولار.

وعندها قرر الزوجان الاحتفاء بأول "بقشيش" يحصلان عليه بالتوقيع عليه ووضعه داخل خيط معلق في سقف مطعم، ولكن ذلك الأمر تحول لاحقا إلى هوس لديهما ليقررا فعل ذلك بكل "إكرامية" يحصلان عليها ما دامت ورقة نقدية يمكن تعلقيها على الحائط أو سقف الحانة.

وفي مقابلة مع صحيفة "شيكاغو تريبيون" ف قال مارتن إنه جرى تعليق الكثير من الأوراق النقدية في سقف وجدران الحانة التي تبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع

وقال إنه يتعامل مع تلك "النقود المعلقة" على من أصول المطعم ويمكن من خلالها الحصول على قروض مالية بضمانتها.