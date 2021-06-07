بالفيديو.. قفز من صخرة الروشة فمات في الحال

المصدر: مروة سليم - دبي

أظهرت لقطات مصورة مصرع شاب اثر قفزه من صخرة الروشة في بيروت إلى البحر، حيث اصطدم في قارب صغير.

وتوضح اللقطات التي انتشرت بشكل واسع بين صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأشخاص وهو يحاولون لفت انتباه الشاب قبل القفز، لكن بُعد المسافة وعدم رؤيته للقارب الصغير حالت دون تلافي الحادثة.

وارتطم جسد الشاب بالقاربالذي تصادف مروره من النفق أسفل الصخرة.

وأفادت صحف لبنانية بأن الشاب يدعى "فهد إبراهيم" من مدينة "هجين" في ريف محافظة "دير الزور" بسوريا، مضيفة أنه تم نقل جثة الشاب إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

يشار إلى أن صخرة الروشة هي معلم سياحي لبناني شهير، وهي عبارة عن صخرتين كبيريتين قريبتين من شاطئ منطقة الروشة، في بحر بيروت الغربي.