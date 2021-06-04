عيد زواج يتحول إلى جريمة بشعة..أمام أعين الأطفال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحولت رحلة للاحتفال بعيد الزواج، إلى جريمة ، كان شاهد عليها أطفال صغار تغيرت حياتهم إلى الأبد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كينيث مانزاناريس، قام بقتل زوجته بوحشية، أمام أنظار أطفالهما،

وحكمت محكمة أميركية على المتهم بالسجن 30 عاما،

وصدر الحكم، بعد 4 أعوام من الجلسات للرجل البالغ من العمر 43، والذي انهال على زوجته بالضرب حتى موتها، على متن رحلة سياحية بحرية قبل أعوام.

ووفقا للصحيفة ، فإن الزوجين احتد بينهما الخلاف خلال الرحلة، حتى وصل الأمر لطلب زوجته منه الطلاق، وهو ما أثار جنون مانزاناريس. وقام بضرب زوجته بعنف حتى الموت، في مشهد دموي، أمام فتياته الثلاثة الذي كانوا في الرحلة.