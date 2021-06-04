يحتفظ بجثة والدته في خزانة 7 أعوام في فرنسا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقفت الشرطة الفرنسية مهاجرا صربيا؛ للتحقيق معه بتهمة إخفاء جثة والدته المتوفاة منذ سبعة أعوام، حتى لا ينقطع حصوله على معاشها التقاعدي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.

وقالت الصحيفة: إن ساسا، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عاما، تقدم بنفسه إلى الشرطة في العاصمة باريس للإعلام بجريمته والإقرار بإخفاء جثة والدته زالكا، التي توفيت منذ سنة 2014، وعدم الإعلان عن وفاتها حتى يتسنى له الحصول على معاشها.

وتم إيقاف ساسا بعد أن رافقه أعوان الشرطة إلى المنزل، حيث عثروا على جثة العجوز ”محنطة“ داخل خزانة.