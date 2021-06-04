طفلتان تسرقان سيارة والدهما «للسباحة مع الدلافين»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سرقت طفلتان أميركيتان، تبلغان من العمر 9 و4 سنوات، سيارة والدهما وقامت الأخت الكبرى بقيادتها أملاً في الذهاب من ولاية يوتا إلى ولاية كاليفورنيا للذهاب إلى الشاطئ و«العوم مع الدلافين».



وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية،أن الواقعة حدثت الأربعاء الماضي بعد أن أخذت الطفلتان مفاتيح سيارة والدهما خلسة وتسللتا من منزل إلى السيارة التي قادتها الأخت الكبرى في حين جلست شقيقتها الصغيرة بجوارها. وبعد دقائق من تحرك السيارة، اصطدمت بسيارة أخرى من الجنب قبل أن تصطدم أيضاً بشاحنة صغيرة.

ولم يُصَب أحد بأذى إذ إن الطفلتين كانتا تضعان حزامي الأمان.واتصل صاحب الشاحنة بالشرطة قائلاً إنه فوجئ بشدة عند رؤيته لطفلة خلف عجلة القيادة.



وتحدثت الشرطة إلى الطفلتين اللتين قالتا إنهما أرادتا الذهاب إلى كاليفورنيا للعوم مع الدلافين بعد أن تحدث إليهما والدهما في السابق عن رحلة محتملة إلى هناك. وأضافتا أنهما كانتا متشوقتين جداً للرحلة، واستيقظتا في الثالثة صباحاً لتنفيذ خطتهما.