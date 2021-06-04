وثيقة زواج تثير ضجة كبيرة في مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت وثيقة زواج عروس مصرية جدلاً واسعاً على منصات مواقع الاجتماعي، وذلك بعدما رفض والد العروس تحديد اغراض "قائمة" المنقولات الزوجية التي عادة ما يتم تسجيل فيها المشتريات التي جلبها أهل العريس والعروس وقيمتها المادية، لضمان حقوق الطرفين في حالة الانفصال. وكتب فيها عبارة "من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا".

وأثارت صورة قائمة المنقولات تأييد ورفض الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي فالفريق الموافق يقول أن هناك آباء لا تهتم سوى براحة ابنتهم في الزواج، فيما يقول الفريق الرافض أن ذلك تخلي عن الحقوق وأنه فى حال وفاة والد العروس سيكون هناك أزمة إذا ما انفصلت ابنته.



وتعد قائمة المنقولات الزوجية، واحدة من أهم مراسم الزواج في المجتمع المصري، حتى أنها وصلت إلى حد إيقاف مراسم الزواج وإنهائه في اللحظات الأخيرة والتسبب في العديد من الأزمات والمشكلات، حال اختلاف طرفي العقد على محتوياتها.