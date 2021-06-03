شوكة سمكة تتسبب في بتر ذراع رجل صينى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سببت سمكة في بتر الذراع اليسرى لطاهٍ صيني بعد إصابته ببكتيريا خطيرة جراء ثقب إصبعه أثناء إعدادها للطهي.



وكان وانغ، الرجل الصيني صاحب الـ60 عاما، يعمل على تنظيف سمكة من نوع "الفرخ الأوروبي" في بيته من دون ارتداء قفازات، عندما غرزت الشوكة في إصبعه مسببة جرحا تسيل منه الدماء.

فبادر وانغ إلى تطهير الجرح بالماء.

لكن ذراعه بدأت تنتفخ وتتعفن وتتحول بشكل تدريجي للونين الأسود والبنفسجي، وذلك جراء انتقال عدوى بكتيرية

وبعد نقل الطاهي للمستشفى وخضوعه للفحوصات الطبية، أخبره الأطباء أنه مصاب بما يُعرف باسم الصدمة الإنتانية، وهي حالة خطيرة تُشكل خطراً على الحياة؛ لأنها تؤدي للإصابة بتعفن الدم وأيضاً نخر في الأنسجة اللينة في منطقتين متفرقتين في ذراعه اليسرى.

وجراء ذلك، اضطر الأطباء حتى ينقذوا حياته من موت محقق لبتر جزء يُقدر بثلثي ذراعه اليسرى.