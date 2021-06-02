آلاف الآباء يقاضون «تيك توك» في هولندا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يطالب الآلاف من الآباء الهولنديين بتعويضات نيابةً عن أطفالهم من مشغلي منصة الفيديو الشهيرة «تيك توك».

وأفادت المؤسسة الهولندية لأبحاث معلومات السوق، اليوم ، بأن إجمالي المطالبات يتجاوز 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

وكشفت أن المطالبات مقدَّمة من أكثر من 64 ألفاً من الآباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأرجع الآباء طلب التعويضات إلى أن المنصة تجمع بيانات من القصّر لتظهر لهم إعلانات مستهدفة دون طلب إذن. وإضافةً إلى ذلك، يتعرض الأطفال لمخاطر من خلال ما تسمى التحديات، حيث يطلب مستخدمو المنصة بعضهم من بعض القيام بأعمال محفوفة بالمخاطر.

ووفقاً لشروط استخدام المنصة، يحتاج القصّر إلى موافقة أولياء أمورهم القانونيين. ولا يُسمح بشكل عام للأطفال دون 13 عاماً باستخدامها.

وتؤكد المنصة على موقعها الإلكتروني أن هناك إعدادات للتحكم في الخصوصية متاحة للمستخدمين حتى يتمكنوا من «اختيار الإعدادات المناسبة لهم».