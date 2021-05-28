بلجيكا تسحب سفيرها لدى كوريا الجنوبية‎ بسبب زوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سيغادر سفير بلجيكا لدّى كوريا الجنوبية منصبه في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في الـ9 من شهر إبريل الماضي.

ذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن ”سلوكها غير المقبول“ وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.