الذئاب تقلّص حوادث الطرق في ولايات أميركية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة في جامعة ويسكونسن الأميركية، ان انتشار الذئاب في ولاية ويسكونسون أدى الى انخفاض كبير في حوادث الطرق الناجمة عن اصطدام المركبات بالغزلان في المنطقة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس ان هذا الانخفاض في حوادث الطرق بلغ نسبة 24% مما قلص الخسائرفي الأرواح والخسائر المادية التي يقدر حجمها السنوي بـ 8 مليارات دولار وفق وزارة النقل الأميركية.

ويعود تكاثر الذئاب الرمادية في الولاية لانتقالها اليها في تسعينيات وأواخر القرن الماضي من كندا وولاية مينيسوتا وإلى قانون حماية الأنواع الحيوانية المهددة عام 1973.