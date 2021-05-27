القهوة مجانا للحاصلين على لقاح كورونا في العراق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يقدم مقهى محلي في العاصمة العراقية بغداد مشروب القهوة مجانا لعملائه الذين حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذلك في مسعى لنشر الوعي بخصوص أهمية الحصول على اللقاح في ظل تزايد الإصابات.

ويحاول مقهى ‘قهوة وكتاب‘ التصدي لحالة التشكك والخوف من اللقاح المنتشرة في العراق باعتبار أن اللقاح هو "السلاح الوحيد" المتاح حاليا لمواجهة الجائحة.

وكُتب على لافتة في مدخل المقهى "أخذت اللقاح؟؟؟. قهوتك على حسابنا!!!. شكرا لأنك تساعد على انتهاء الفيروس".

وبمجرد إظهار زبون أو زبونة المقهى صورة للبطاقة التي تفيد حصوله على التطعيم يحصل على قدح قهوة مجانا.