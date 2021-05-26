شاهد.. الهنود يقيمون معبدا خاصا لـ "إلهة كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقيم مؤمنون هندوس معبدا مخصصا لـ "إلهة كورونا" بالقرب من مدينة كويمباتور في جنوب الهند، حيث تكافح البلاد لمواجهة موجة جديدة قاتلة من الوباء.

يقول مدير المعبد "إن فكرة عبادة الفيروسات المسببة للأمراض كأشكال آلهة موجودة منذ سنوات وهذا إيمانًا بأن الصلاة ستساعد في تخفيف الموقف". وأضاف "فيروس كورونا مسؤول عن انتشار المرض، فنحن نعبد الفيروس على شكل إلهة ونصلي لها كل يوم لتقليل آثار هذا المرض وانتشاره".

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم (الأربعاء)، تسجيل 208 آلاف و968 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 27 مليون حالة.