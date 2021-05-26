اعتقال مغربي عرقل سير الترام ليشرب فنجان قهوة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت الشرطة في مدينة الدار البيضاء المغربية شخصاً متهوراً بعدما تسبب في عرقلة طريق عامّ تَمُرّ منه عربات الترام، وذلك من أجل أن يشرب فنجاة قهوة، قبل أن ينشر القطع المثير للجدل على منصات مواقع التواصل، مثيراً غضباً كبيراً خلال اليومين الماضيين.

وفي الفيديو المتداول يظهر الشاب المتهور وهي يضع طاولة وكرسيّاً في سكة الترام خلال سيره في مدينة الدار البيضاء، وبمجرد اقتراب القطار، سارع الشاب بالجلوس على الطاولة، مشعلاً سجائره ليلحقه النادل بفنجان قهوة، ويقوم بارتشافه غير مبالٍ بتسببه في توقف عربات الترام.



واضطر السائق لإيقاف الترام، حفاظًا على روح الشاب الذي لم تكن تهمه حياته بقدر اهتمامه بتصوير فيديو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل رفع المشاهدات والمشاركات في حساباته.

وبدأت السلطات التحقيقات في الحادثة لكشف جميع ملابساتها، ولتوقيف باقي المتورطين بعد تحديد هوياتهم.