خبيرة تغذية: قشر الموز يساعد في فقدان الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحتوي قشور الموز على ألياف غذائية تفيد في تخفيض الوزن، وفقا لخبيرة تغذية استرالية.

وتقول، "بفضل القشور يمكن زيادة كمية الألياف الغذائية التي نتناولها، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الموز على فيتامين В6 وفيتامين С".

وتنصح الخبيرة، بتحضير قشور الموز ومن ثم إضافتها إلى عصير، مشيرة إلى أن الموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع تطور الأورام الخبيثة. وأما الموز الأخضرـ فغني بالحمض الأميني تريبتوفان، الذي يرتبط بنوعية النوم الجيدة، والنشاء الذي يؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.

من جهة أخرى، أعربت خبيرة التغذية جيكي نيوجينت عن شكوكها بهذه الطريقة لفقدان الوزن، حيث تشير نيوجنت، إلى أن هناك مواد غذائية لذيذة تحتوي على الألياف الغذائية.