بيع ثمرتي شمام مقابل 25 ألف دولار في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

بيعت ثمرتا شمام يوباري الأكثر طلبا بمبلغ 7ر2 مليون ين (حوالي 25 ألف دولار) في مزاد تقليدي إيذانا ببدء الموسم في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وقال منظمو المزاد اليوم الاثنين إن هذا كان أكثر من 22 ضعف سعر العام الماضي.

ويشتهر شمام يوباري ذو اللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو، ويماثل الكانتلوب في الحجم.

وفي العام الماضي، تم بيع اثنين من ثمار الشمام مقابل 120 ألف ين - وهو جزء بسيط مما يتحقق عادة في بداية الموسم، وكانت أزمة فيروس كورونا هي السبب في هذا السعر.

وتجري زراعة الثمار في ظل ظروف صعبة للغاية في الشتاء القاسي في هوكايدو و هي فخر المنطقة.

ويبدأ الحصاد في مايو ويستمر حتى أغسطس. وتبلغ قيمة الواحدة من هذا الشمام في المتاجر العادية بضعة آلاف من الين - وهو ما يزال الكثير من المال.

وجرى تداول 466 حبة شمام غالية الثمن في مزاد هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد منتجي أغذية الأطفال دفع أعلى سعر في هذه المرة.

وسيجري التبرع بثمار الشمام الذي تم بيعه بالمزاد للعائلات التي لديها أطفال صغار تم اختيارهم سابقا في سحب عبر الإنترنت.