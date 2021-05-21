تويتر يفتح الباب لجميع مستخدميه لتوثيق حساباتهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن موقع تويتر، الخميس، عن فتح الباب قريبا أمام توثيق حسابات المستخدمين بالعلامة الزرقاء، التي تنطبق عليها شروط الموقع، بخطوة كان قد اتخذها آخر مرة في 2017.

وقال تويتر في بيان، الجمعة، إن كل شخص على تويتر سيصله طلب توثيق حسابه، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بشكل تدريجي.

وأكد الموقع أنه سيرد على طلبات التوثيق خلال أيام قليلة من تقديم المستخدم لطلبه، إلا أن الرد قد يأتي بعد أسبوعين بالاعتماد على حجم قائمة الانتظار.

وبحسب الموقع، فإن سياسة التحقق لديه تقتضي "أن يكون الحساب كاملا" من ناحية "اسم الحساب وصورة للحساب وبريد إلكتروني أو رقم هاتف موثق".

وقال تويتر في بيانه إن طرح طلبات التوثيق يعتبر جزءا من خططه لرفع الشفافية والمصداقية على المنصة، وهو الأمر الذي يساعد على التحقق من أصالة الحسابات التي تتمتع بشعبية كبيرة.

ووفقا للموقع، فإن "

وأوضح تويتر أن الأولوية بالتوثيق ستكون للحكومات والشركات والعلامات التجارية والمنظمات، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية والصحفيين، والمؤسسات الترفيهية والرياضية، إلى جانب النشطاء والمنظمين والمؤثرين.

تعتبر العلامة الزرقاء واحدة من الطرق التي نساعد الناس فيها لتمييز أصالة الحسابات التي تتمتع باهتمام عام كبير. ويمنح الناس على تويتر المزيد من السياق بشأن من يتحدثون معه ليتمكنوا من تحديد ما إذا كان جديرا بالثقة".