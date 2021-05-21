مايكروسوفت تحدد موعد إيقاف "إنترنت إكسبلورر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اعتزامها وقف العمل بمتصفحها الشهير "إنترنت إكسبلورر"، بعد أكثر من 25 عاما على إطلاقه.

ووفقا لمايكروسوفت، فإن دعم الإصدار الأخير من المتصفح على "ويندوز 10" سيتوقف، اعتبارا من تاريخ 15 يونيو 2022.

وقالت الشركة في بيان نشرته، الأربعاء، إنها ستصب تركيزها على تطوير المتصفح "إيدج"، الذي كانت قد أطلقته في 2015.

وقال المدير المشرف على إيدج، شون ليندرسي.أن مستقبل إنترنت إكسبلورر على ويندوز 10 هو مايكروسوفت إيدج"،

وأضاف ليندرسي أن "تطبيق إنترنت إكسبلورر 11 سيحال للتقاعد ويخرج عن الخدمة في 15 يونيو 2022، لإصدارات معينة من ويندوز 10".

وأوضح البيان أن مايكروسوفت ستوجه تركيزها على متصفح "إيدج" لأسباب بينها ما يتمتع به من قدرة على التوافق مع المواقع والبرمجيات المختلفة، وتبسيط الإنتاج والعمل باستخدامه، بالإضافة إلى ما يتمتع به من إعدادات أمان متقدمة.