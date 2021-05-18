عراقي يطلق النار على صديقه بسبب وجبة عشاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أُصيب عراقي بطلق ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.

وبحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصادر، فإن الاعتداء المسلح نجم إثر حدوث شجار وتلاسن حاد، بين الجاني والمجني عليه، على خلفية عدم تلقي الأول (المعتدي) دعوة على العشاء، التي نظمها الثاني (المعتدى عليه) في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.

وأضافت المصادر أن الجاني لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ولم يتم القبض عليه، وأن المصاب قد تم نقله لمستشفى جراحة الجملة العصبية، في العاصمة بغداد في حالة حرجة، كون الإصابة في منطقة الرأس.