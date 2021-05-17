كيف عثر زوجان على خاتم زفافهما؟

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثرت إمرأة غواص على خاتم زواج يعود لأحد الأشخاص، حول عنق سمكة أثناء غوصه في جزيرة نورفولك على بعد حوالي 1600 كيلومتر شمال شرق جزيرة بأستراليا، وذلك كما ذكرت "ديلي ميل".

وأضافت الصحيفة أن الخاتم انزلق في الماء أثناء سباحة الزوج في يناير الماضي.

وكان الأمل في العثور على خاتم الزواج قد ضاع من الزوجين، إلا أنهما فوجئا بعثور الغواص عليه.

وقالت الغطاس سوزان بريور إنها وجدت خاتم مفقود مستقر حول جسم سمكة، وقالت إنها سمعت أن زوجين فقدا خاتم زفافهما في وقت سابق من هذا العام ، وتمكنت بأعجوبة من الوصول إليهم، مضيفه أن مشهد السمكة المحاصرة فى الخاتم كان "مؤلماً".