ولادة عجل بثلاث عيون في بريطانيا

في حادثة غريبة، شهدت مزرعة لتربية الأبقار، في منطقة شمالي ويلز البريطانية ولادة عجل بعين ثالثة في منتصف جبينه



واكتشفت الطبيبة البيطرية مالان هيوج هذا الحدث «النادر للغاية»، أثناء اختبار السل في مزرعة «جيك جونز» بمنطقة جوينيد



ولفتت هيوج التي تساعد عائلتها في تربية المواشي، إلى أنها اعتادت رعاية ثلاثة آلاف عجل سنوياً، لكنها لم تر أبداً أي شيء مثل هذه البقرة ذي الـ3 عيون.

وعلى الرغم من العين الثالثة الغريبة التي يملكها ذلك العجل، اعتبرت هيوغ أنه يتصرف مثل باقي الأبقار الصغيرة وافترضت بأنه سيعامل بالطريقة نفسها وسيلقى المصير نفسه.

وذكرت صحيفة «ديلي بوست» أن الحيوان، الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر ويتمتع بصحة جيدة، لا يبدو منزعجاً من العين الإضافية.

وقالت هيوج: «أن نقع على عجل أو أي حيوان آخر مع هذا التشوه الغريب هو أمر نادر للغاية».

وتابعت: «يميل الأطباء البيطريون إلى رؤية كل أنواع المخلوقات كالحملان والحيوانات المولودة برأسين، لكنني لم أر أمراً كهذا من قبل».



ولفتت الطبيبة البيطرية، إلى أن العجل المنتمي إلى فصيلة «بريتيش بلو» سيحظى بحياة طبيعية كأي من الأبقار المعدة للذبح في نهاية المطاف.

وتابعت: «على المستوى البيطري، سنتعامل معه بالتأكيد شأن الحيوانات الأخرى، أي نقدم له الرعاية نفسها التي نقدمها لكل حيوان».