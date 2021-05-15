أم أمريكية تنزع أحشاء رضيعها لممارسة السحر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت سيدة أمريكية في جريمة مروعة ارتكبتها على تسديد عشرات الطعنات باستخدام سكين لطفلتها البالغة من العمر 8 سنوات، ونزعت أحشاء رضيعها الذي لا يتجاوز عمره 10 أشهر وذلك لتنفيذ طقوس سحرية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن سارة جانوي، 35 عامًا، انتزعت أحشاء ابنها الرضيع زيل هوارد وسددت 50 طعنة لطفلتها ، وذلك خلال عملها بالسحر في منزلهم بولاية فيرجينيا.

وأعلنت الشرطة وفاة الطفل الرضيع في الحال، فيما تم نقل شقيقته للمستشفى.

وأضافت الشرطة في بيانها أن "جانوي أرسلت لخطيبها رسالة تخبره فيها أنه يجب عليه ألا يحزن، عندما يعود إلى المنزل ويجدهما مغطيين بالدماء".

وكانت الأم القاتلة عند وصول الشرطة للمنزل مستلقية بجانب طفليها المذبوحين على السرير، والدماء في كل مكان في الغرفة.

واعترفت للشرطة في مكان الواقعة أنها المسؤولة عن ما حدث، حيث تم إلقاء القبض عليها .

وأدلى كلاي كونيل، أحد الجيران، أن جانوي كانت مهتمة بالسحر وأنها أخبرته أنها تعمل في هذا الشأن.

ووجهت للأم تهمة القتل المتعمد من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة الأطفال وإصابتهما بجروح قاتلة.