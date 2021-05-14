فنان مصري يتعرض للتنمر بسبب صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

تعرض فنان مصري من أشهر أقزام السينما المصرية، للتنمر من قبل بعض رواد على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بسبب مشاركة صوره عبر حساباته بـ"فيس بوك"، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان الفنان محمد عيد قد كتب عبر حساب بـ"فيس بوك"، للأسف قررت إغلاق الصفحة بعد الهجوم والشتايم والألفاظ اللي اتعرضت ليها بجد هتوحشوني أوي أشوف وشكم بخير يا أحلى أصدقاء»، لكنه تراجع بعد هذا القرار ووجه الشكر لمن دعموه.

وكتب عيد: بجد شكرا يا أصدقائي علي دعمكم وثقتكم الغالية، أنا تراجعت عن قرار إغلاق الصفحة، وهفضل جنبكم وهكمل في طريقي بجد أحلى أصدقاء»، إلا أن التعليقات السلبية استمرت ضده، ليعود ثانية ويستغيث بالفنانين، حتى يستطيع مواجهة التنمر: "يا ريت صوتي يوصل للفنانين عشان يدعموني في مواجهة التنمر اللي بتعرض له عشان أعرف أكمل في طريقي يا ريت تعملوا مشاركة لمنشوري".

وأضاف، أنه ما زال يعاني من الشتائم والإهانات بعدما طلب الدعم: "حرام بجد كمية الشتايم والإهانات اللي بتجيلي دي كل ده عشان طلبت دعم حرام عليكم، ليه تعملوا فيّا كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شتمني وأهانني وظلمني، أنا هريحكم مني خالص وسيبهالكم وماشي خالص منكم لله".

ويعتبر الفنان محمد عيد من أشهر أقزام السينما المصرية، حيث قدم عدداً من الأعمال الفنية، كان أشهرها فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" مع الفنان أحمد آدم والفنان الراحل عزت أبو عوف، والفنانة نشوى مصطفى، كما شارك في فيلم "شارع الهرم" مع الفنان سعد الصغير.