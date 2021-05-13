فوائد مذهلة للموز الأحمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اكتسب الموز الأحمر شعبية كبيرة بسبب قيمته الغذائية العالية مقارنة بالموز الأصفر والأخضر، وتشير الدراسات إلى أن الموز الأحمر يتفوق على أنواع الموز الأخرى حيث يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين سي أعلى من الموز العادي.

ويعتبر الموز الأحمر أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الطبيعية.

كما أن الموز غني بالألياف الغذائية ويوفر حوالي 16٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف.

ويساعد الموز الأحمر في تقليل مستويات الكوليسترول، ومنع تشكل حصى الكلى، حيث يرتبط البوتاسيوم بتقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويساعد الكوز في إنقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية أقل مقارنة بأنواع الموز الأخرى.