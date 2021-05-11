العثور على فراشة عمرها 387 عاماً في كتاب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت أمينة مكتبة على عينة فراشة عمرها 387 عاماً محفوظة بشكل كامل بين صفحات نسخة من أقدم كتب الحشرات، «مسرح الحشرات»، وتعود إلى 1634، في مكتبة جامعة كامبريدج.



وقالت أمينة مكتبة ترينيتي هول، جيني ليكي طومسون، «كنت أنظر إلى بعض كتب الحيوانات التي لدينا بالمكتبة وأتصفح صفحات مسرح الحشرات، وأثناء ذلك عثرت على الفراشة، ومن الشائع نسبياً العثور على عينات نباتية داخل الكتب القديمة، لكن من غير المعتاد العثور على عينة من الحشرات، ولا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين متى، أو من قبل من، تم ضغط هذه الفراشة في ثنايا الكتاب؟ الموضوعة بجوار الصورة الخشبية التي تعود إلى القرن السابع عشر بالحبر الأسود».

وأضافت: «أجرينا مناقشات مع خبراء الكتب النادرة ويعتقدون بأنه من المرجح أن الفراشة كانت داخل الكتاب لقرون عدة».