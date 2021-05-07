طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تقارير إعلامية أن ميليندا غيتس استأجرت جزيرة خاصة مقابل 132 ألف دولار في الليلة الواحدة، حتى تتمكن هي وعائلتها من تجنّب اهتمام وسائل الإعلام بعد قرارها الانفصال عن زوجها مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، بعد زواج دام 27 عاماً.

وأعلن الزوجان قرارهما إنهاء زواجهما يوم الاثنين، وكتبا في بيان مشترك في ذلك الوقت: «بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا».



وتبلغ مساحة الجزيرة 80 فداناً وتوفر للضيوف 25 جناحاً ومنزلاً ريفياً رائعاً يمكن الوصول إليها في رحلة تستغرق خمس دقائق بالقارب من غرينادا.



في اليوم الذي أعلنا فيه عن نيتهما في الطلاق، حولت شركة الاستثمار التابعة لمؤسسة «مايكروسوفت» 1.8 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

ولدى بيل غيتس، وهو رابع أغنى شخص في العالم، ثروة صافية قدرها 124 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».