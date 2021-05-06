"لعب أطفال" ينتهي بسقوط 4 قتلى وجرحي في مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سقط 4 قتلى وأصيب 2 آخرين بسبب مشاجرة بين أبناء العم في إحدى قرى مدينة سوهاج بصعيد مصر.



وذكرت صحيفة " اليوم السابع" المصرية أن الحادث وقع قبيل موعد الإفطار الرمضاني، حيث اشتبك اثنان من أبناء العم داخل القرية بشكل تطور بينهما، ما استدعى تدخل الأهل من الطرفين واستخدام السلاح بينهم ليقع 4 قتلى مرة واحدة وإصابات بين الطرفين أكبر حتى من المعلن



وقالت الصحيفة أن قوات الأمن تدخلت على الفور مع سماع دوي إطلاق النار.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الحادث وقع بسبب لهو الأطفال ونتج عنه وفاة مسن 85 سنة وآخر 75 سنة وطفل 9 سنوات وربة منزل 50 سنة وإصابة 2 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.