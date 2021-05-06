طفل يستخدم لعبة أطفال لإنقاذ والدته من الموت

ألهمت لعبة على شكل سيارة شرطة تحمل رقم «999» طفلاً يبلغ من العمر أربعة أعوام في بريطانيا الاتصال برقم الطوارئ، عندما انهارت والدته أثناء إصابتها بنوبة صرع، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت شارلوت خان إن ابنها عيسى، الذي يعاني من تأخر في النطق، استخدم هاتفها لطلب المساعدة، حيث قال للشرطة: «سقطت أمي. ساعدوني».



وقالت خان، من نوتنغهام، التي تعاني من نوبات صرع، إنها انهارت يوم السبت وقت الغداء، عندما كان زوجها ديلور في العمل.

وأوضحت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً: «ضربت رأسي في حوض السمك. الشيء التالي الذي أتذكره هو أن ثلاثة أو أربعة عناصر شرطة أيقظوني وأخبروني بما حدث».



وأخبرها العناصر أن عيسى اتصل بهم وأظهر لهم اللعبة على شكل سيارة الشرطة عند وصولهم. وقالت: «إنه يعرف كيف يستخدم هاتفي».

وأضافت خان أن عيسى قد أوضح لها منذ ذلك الحين كيف أجرى المكالمة، وقام بذلك من خلال تجاوز كلمة المرور الخاصة بها واستخدام وظيفة مكالمة الطوارئ.



وتابعت: «استغرقت المكالمة 17 دقيقة. كان يجري محادثة، ولكن لم يكن هناك سوى كلمات معينة يمكنهم فهمها... والكلمات الرئيسية كانت (أمي سقطت على الأرض)».

وتتبعت الشرطة المكالمة وتم إرسال العناصر إلى العنوان كأولوية.

وأضافت: «أشعر بالدهشة مما فعله طفلي... لا أصدق ذلك. لم أعتقد قط أن ابني البالغ من العمر أربع سنوات سيتعين عليه الاتصال بالرقم 999. لا أعرف ما الذي كان ليحصل لو لم يتصل بهم».

