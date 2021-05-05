ذئب شرس يهاجم عائلة سعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هاجم ذئب شرس عائلة في منطقة تبوك في شمال غرب السعودية، مخلفاً إصابات بينها، قبل أن يتم قتله من طرف شبان جاؤوا لنجدة العائلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادثة وقعت مساء يوم الأحد الماضي، حيث نتج عن الهجوم إصابة امرأة وطفل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، الذئب الميت، بينما تجمع عدد من الأشخاص حوله.

وشهدت المملكة الشهر الماضي حادثة شبيهة، حيث لقي مواطن سعودي مصرعه، متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته.

و في مارس الماضي لقيت طفلة سعودية لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها في الرياض.