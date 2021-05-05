حالة نادرة... امرأة من مالي تضع 9 توائم بدلا من 7 في المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال وهو عدد أكبر بمولودين مما رصده الأطباء داخل رحمها .

ونقلت حكومة مالي السيدة حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في مارس الماضي، وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الصحة في مالي في بيان إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وأضافت أن "الأم والرضع بخير حتى الآن"، و من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقا للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي والذي لم يرصد اثنين من الأجنة.

ويعد إنجاب تسعة مواليد أمر في غاية الندرة، إذ تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من مولود بهذا الشكل أن بعض الأجنة لا تكمل فترة الحمل.