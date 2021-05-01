تعرف إلى مزايا التحديث الجديد لـ "آيفون"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يوفر الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون، الذي أصبح متاحا أواخر شهر أبريل، مجموعة من المزايا، أبرزها ما يتعلق بالخصوصية.

ومن بين المزايا الجديدة للإصدار iOS 14.5، حظر التطبيقات التي تتبع المستخدمين، إلى جانب إجبار المطورين الراغبين في جمع البيانات على طلب إذن المستخدمين.

كذلك بات بمقدور المستخدمين فتح قفل آيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، بالإضافة إلى الاختيار بين مجموعة كبيرة من الأصوات الخاصة بالمساعد الرقمي "سيري".

ومن بين المزايا الجديدة لنظام التشغيل أيضا، ضرورة حصول تطبيقات آيفون على إذن المستخدم للتمكّن من معرفة IDFA، أو ما يعرف باسم "رقم التعريف الخاص بالمعلنين"،والذي يمكن استعماله في مراقبة سلوك مالك الهاتف، وتفاعله مع الإعلانات، والمنتجات التي قام بشرائها، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويتيح التحديث أيضا للمستخدمين الوصول إلى سلسلة من الرموز التعبيرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل.

وتم أيضا إعادة تصميم تطبيق "بودكاست" من "أبل" حيث تواجه الشركة منافسة شرسة من شركات مثل "سبوتيفاي".

وتقول "أبل"، إن التغييرات ستسهل على المستخدمين الاستماع، بالإضافة إلى الوصول السريع إلى الحلقات التي تم حفظها وتنزيلها.