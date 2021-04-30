مصري يذبح "حماته" داخل مستشفي وسط صراخ المرضى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم زوج مصري على ذبح حماته المريضة بأحد المستشفيات أثناء زيارته لها وذلك لرفضها عودة زوجته لمنزلها.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصية أنه ورود بلاغ لمديرية أمن الشرقية من مستشفى الزقازيق الجامعي بقيام شخص بذبح مريضة على السرير بقسم القلب والصدر بالمستشفى، أثناء زيارته لها وفر هاربا.

وكشفت الشرطة أن الضحية والدة زوجة المتهم والتي تركت منزل زوجها منذ فترة بسبب خلافات أسرية بينهما.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم توجه أكثر من مرة لحماته لإعادتها له ولكنها رفضت، إلى أن علم بمرض حماته التي اضطرت لدخول قسم القلب في مشفى الزقازيق الجامعي، فقرر زيارتها في محاولة جديدة منه لإعادة زوجته، إلا أنها رفضت.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استشاط غضبا، وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبحها وسط ذهول باقي المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم، إلا أن القاتل تمكن من الفرار.