ورثة "سامسونغ " يسددون ضريبة ميراث تتجاوز 10 مليارات دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

من المقرر أن تسدد أسرة الرئيس التنفيذي الراحل لمجموعة شركات سامسونغ للإلكترونيات، لي كون هي، أكثر من 12 ترليون وون كوري جنوبي، ما يعادل 10.78 مليارات دولار أمريكي، في صورة ضريبة ميراث في كوريا الجنوبية.



وتطبق كوريا الجنوبية واحدا من أكبر قوانين الضرائب قيمة على التركات على مستوى العالم.



وقالت عائلة لي كون هي في بيان: إن مدفوعات ضريبة الميراث هي واحدة من أكبر المدفوعات في تاريخ كوريا الجنوبية وعلى مستوى العالم، وتعادل أربعة أضعاف إجمالي عائدات الضرائب العقارية للحكومة الكورية العام الماضي.

وتوفي لي، المالك السابق لمجموعة سامسونغ الذي يرجع إليه الفضل في تحويل الشركة إلى أحد أكبر الأسماء العالمية في عالم الإلكترونيات، في أكتوبر الأول العام الماضي.

ويتابع المستثمرون في أسواق المال تطورات ضريبة التركات المستحقة على ورثة لي كون هي، لما قد يكون لها من أثر على حصة الأسرة في المجموعة العملاقة.