مشعوذ ينصب على صيدلانية بالملح والكمون في سورية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة غريبة ، وقعت صيدلانية سورية في فخ مشعوذ نصب عليها وسرق مصوغاتها الذهبية بعدما أقنعها بقدراته السحرية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن قسم شرطة المرجة تمكن من القبض على المشعوذ في شارع الثورة بدمشق بكمين محكم.

وأوضحت أن الصيدلانية التي كانت على خلاف عائلي حول ملكية منزل، أنها اقتنعت بنصيحة أحد معارفها ولجأت إلى مشعوذ أوهمها "بقدرته على إعادة الحق لأصحابه عن طريق قراءات وكتابة الطلاسم".

وأضافت الداخلية أن المشعوذ حضر عدة مرات إلى الصيدلية، وكان يقرأ كلمات "بلهجة غير معروفة أثناء تجوله فيها.

وفي المرة الأخيرة، وطلب المشعوذ من الصيدلانية إحضار مصوغاتها للقراءة عليها وملح وكمون وماء فخرجت لإحضار الملح والكمون ولما عادت وجدته هرب بمجوهراتها .