القندس يتسبب في انقطاع الإنترنت في كندا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسببت قوارض القندس في انقطاع خدمة الإنترنت لمدة 12 ساعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قالت شركة الاتصالات الوطنية الكندية «تيليوس» إن خدمة الإنترنت توقفت في يوم السبت الماضي، وإن نحو 900 من مستخدمي الإنترنت تضرروا من هذا الأمر.

وأشارت الشركة إلى أنه عند توجه موظفيها للمنطقة لفحص المشكلة وجدوا أن القنادس قد «قامت بمضغ كابل الألياف الخاص بالشركة في نقاط متعددة، مما تسبب في أضرار جسيمة».

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على أجزاء من الكابلات الأرضية التي تخدم المقاطعة في جحر خاص بالقنادس بمنطقة تامبلر ريدج في المقاطعة.



ويعتبر القندس من أشهر القوارض في كندا، ويطلق عليه البعض لقب «مهندس السدود» لقدرته الخارقة على بناء سدود عالية من الفروع والأحجار والطين.

