يحاولان سرقة قصر للإحتفال بزفافهما!

المصدر: مروة سليم - دبي

قرر خطيبان أميركيان سرقة قصر ليوم واحد ليقوما بالإحتفال بزفافهما به، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأضافت الصحيفة أن الخطيبان أوهما المدعوين أن القصر الذي تقترب قيمته من 6 ملايين دولار ملكهما.

لكنهما فوجئوا بعدما صمما بطاقات الدعوة لحفل الزفاف ووضعا فيها تفاصيل ليلة الزفال وحفل استقبال يستمر بعد منتصف الليل لينتهي في الساعة 2:30 صباحاً، وختما دعوتهما، "نحن متحمسان للاحتفال بليلة زفافنا معكم ونتطلع إلى أمسية رائعة من الاحتفال والوليمة الرائعة والرقص في منتجعنا الملكي"، بعودة صاحب القصر صباح يوم الحفل.

وحاول الخطيبان اقناع مالك القصر بقبول إقامة الحفل، ولكنه بدلاً من الموافقة أبلغ الشرطة، حيث حضر ضابطان وأمرا الخطيبين بمغادرة المكان قبل توجيه اتهامات لهما بالتعدي على أملاك الغير.

وكان الخطيبان قد اختارا قصراً بعيداً بحديقة في مزرعة مهجورة بفلوريدا، حيث وصلا إلى هذا القصر من خلال موقع لبيع العقارات.