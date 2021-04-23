المخابرات البريطانية تطرح أصعب لغز.. من يحله يحصل على وظيفة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرحت وكالة استخبارات بريطانية لغزاً عبر حسابها بتطبيق «إنستغرام» وطالبت متابعيها بحله من أجل الالتحاق بوظيفة بها.

ونشرت وكالة المكاتب الاتصالات الحكومية التي تُعرف اختصاراً بـ«GCHQ» عدداً من الأرقام والحروف في صورة وطرحت سؤالاً بشأن ما يعنيه تسلسل الأرقام والحروف، هل هو لغة؟ وقالت إذا كان جوابك: «نعم»، فأنت من نبحث عنه، وأوضحت أنه تجب الإجابة عن هذا اللغز خلال 24 ساعة لأنه سيختفي بعد ذلك.

وقالتصحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن حل اللغز إن كان أن القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية (إم آي 5) قد انضم إلى القرن الحادي والعشرين من خلال إنشاء حساب بموقع «إنستغرام» أمس (الخميس)، وأوضحت الصحيفة أن اللغز كُتب باستخدام النظام السداسي عشر الحسابي.

يُذكر أن المدير العام لـ(إم آي 5) كين ماكالوم، الذي عيّن قبل عام، أعرب، في تصريحات سابقة، عن رغبته في الانفتاح، خصوصاً تجاه الشباب، وقال: «الكثير مما نقوم به يجب أن يبقى سرياً، لكن ليس ما نحن عليه»، مضيفاً أن الانفتاح هو «مفتاح» نجاحاته المستقبلية.