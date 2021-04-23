أسترالي يربط طفلته الرضيعة بجسده وينتحر قفزا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم أسترالي على الانتحار، بعد أن وضع طفلته البالغة من العمر تسعة أشهر في عربة أطفال مربوطة بجسده، وقفز من ارتفاع 35 مترا؛ ما أدى إلى وفاتهما معا.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن هنري شيبردسون، البالغ من العمر 38 عاما، قفز من أعلى سد Whispering Wall، وهو جزء من خزان باروسا للمياه في جنوب أستراليا، وهو يحمل طفلته كوبي، فيما كان المارة مرعوبين من مشهد انتحار شيبردسون وهو يحمل طفلته، وأبلغوا الجهات المختصة.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ لمكان الحادث، عثروا على الأب ميتا، وكذلك الرضيعة، حيث أُعلنت وفاتها أيضا في مكان الحادث، بعد جهود من رجال الإسعاف لإنقاذها.

وقالت الشرطة إن المحققين كشفوا عن تاريخ من العنف الأسري بين شيبردسون وزوجته والدته كوبي