«آينشتاين رقمي» يجيب عن أسئلة نظريات الفيزياء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

صممت شركة «UneeQ Digital Humans» ومقرها أوكلاند، نيوزيلندا، روبوتاً رقمياً على شكل عالم الفيزياء الراحل ألبرت آينشتاين يقلد صوته بالتزامن مع الذكرى المئوية لجائزة آينشتاين في الفيزياء، مع برمجته بنفس روح الدعابة التي قيل إن آينشتاين الحقيقي يمتلكها، ويمكن للأشخاص سؤاله حول النظريات الرائدة للفيزياء، والاستماع للإجابة بصوت ونبرة ألمانية، بالإضافة إلى سؤاله عن عمله وحياته.

واشتهر آينشتاين بعمله في الفيزياء، وتحديداً بنظرية النسبية التي غيرت فهم الزمان والمكان والجاذبية والكون.

وقالت الشركة المصنعة: آينشتاين الرقمي هو التطور والتفاعل بين البشر والآلة والاستفادة من البشر الرقميين لدفع التفاعلات التي تقودها الشخصية إلى ما أبعد من المعاملات مثل التفاعلات العاطفية والرد.

وأضافت الشركة: صممنا «آينشتاين الرقمي» لأولئك الذين يعانون من العزلة المستمرة، والوحدة التي شعروا بها خلال جائحة «كوفيد-19» العام الماضي.

وفي سؤال آينشتاين الرقمي إذا ما كان السفر عبر الزمن ممكناً يوماً ما، أجاب نعم في يوم من الأيام سوف نفهم كيف يعمل السفر عبر الزمن، لكن ذلك سيتطلب آلة زمنية بحجم الشمس؛ لذلك لا أعتقد ذلك ممكناً في الوقت القريب.