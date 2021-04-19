مقتل رجلين في حادث اصطدام سيارة تسلا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفادت وسائل إعلام أميركية يوم الأحد بأن رجلين توفيا إثر حادث اصطدام سيارة تسلا، وتعتقد الشرطة أنه لم يكن هناك أحد خلف عجلة القيادة.

وكان أحد الرجلين في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي عندما انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة ثم اشتعلت فيها النيران، حسبما ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نقلاً عن متحدث باسم الشرطة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأميركية.



ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الشرطة "متأكدة بنسبة 9ر99 %" من عدم وجود سائق خلف عجلة القيادة وقت الحادث، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة أن السلطات لا تزال تحقق في ما إذا كان برنامج مساعدة سائق السيارة كان قيد التشغيل.

وتنص إرشادات تشغيل تسلا الرسمية على أن وظيفة السائق الألي في سياراتها تخفف من عبء العمل على السائق، ولكن يجب أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع سائق يقظ تمامًا يديه على عجلة القيادة ومستعد لتولي المهمة.

وعلى الرغم من أن امكانيات السيارة أصبحت أكثر قوة بمرور الوقت، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن السائق حتى الأن.