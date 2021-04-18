دراسة: سلالة كورونا "بي.1" كانت في مدينة برازيلية منذ نوفمبر

المصدر: برازيليا - د ب أ

كشفت دراسة برازيلية عن أن سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم "بي.1" كانت موجودة في مدينة ماناوس البرازيلية منذ نوفمبر، أي قبل شهر من ارتفاع حالات الإصابة، حسبما أفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو".

وأفادت الدراسة الصادرة عن "المركز البرازيلي - البريطاني لاكتشاف الفيروسات المفصلية والتشخيص وعلوم الجينوم والأوبئة" أن تلك السلالة تعد أشد عدوى بمقدار يتراوح ما بين 1.7 إلى 2.4 مرة من سلالة كوفيد 19 الأولى، وسرعان ما انتشرت السلالة الجديدة في مدينة لدى سكانها وجود كبير للأجسام المضادة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتقول الدراسة إن الأجسام المضادة لكوفيد 19 لا تحمي السكان من السلالة "بي.1".