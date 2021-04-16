مقتل سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي سعودي، امس الخميس، متأثرا بجروح تعرض لها جراء مهاجمته من أسد كان يقوم بتربيته في العاصمة السعودية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبعد تلقيها بلاغا بالحادث، تمكنت الجهات الأمنية من تخليص الضيحة من بين فكي الأسد الذي كان يربيه في حي السلي بالعاصمة، حسب صحيفة "سبق".



وتوفي الضحية متأثرا بجروحه، وقالت الصحيفة إن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتوفي شاب كان في 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن.