بالفيديو والصور.. أول تعليق من فيفي عبده بعد اجرائها عملية جراحية

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت النجمة المصرية فيفي عبده صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، معلقة "صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني أوي، وبحبكم أوي".

وكانت الفنانة فيفي عبده قد نشرت منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تطلب من خلاله الجمهور الدعاء لها بعد اجرائها عملية جراحية بسبب تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

وقالت عبده من خلال مقطع الفيديو "حسبي الله ونعم الوكيل في الشاب اللي أداني حقنة غلط"، مضيفة "أرجوكم أدعولي بحق الشهر الفضيل، قبل كدة كانوا بيطلعوا عليا شائعات، لكن دلوقتي بجد، أنا بقولكم أدعولي، وكل سنة وأنتم طيبين".

وكانت ابنة الفنانة فيفي عبده، عزة مجاهد، قد أعلنت خروج والدتها من غرفة العمليات بعد إجرائها عملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت عزة صورة لوالدتها من غرفة العمليات على حسابها بموقع "فيس بوك" وكتبت: "الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يارب".

وكانت عبده قد خضعت لعملية جراحية يوم الإثنين الماضي.

مقطع الفيديو نقلاً عن حساب الفنانة فيفي عبده بحسابها الشخصي بموقع "انستغرام".