الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 عربياً وعالمياً
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 137.82 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و104534.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 563639-31396230
الهند: 172085-13873825
البرازيل: 358425-13599994
فرنسا: 99777 5149834
روسيا: 243483-4666209
المملكة المتحدة: 127161 4378305
تركيا: 34734-4025557
إيطاليا: 115557-3809193
إسبانيا: 76756-3387022
ألمانيا 79232-2569314
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق: 14836-949050
34 - الأردن: 7987-676175
38 - المغرب: 8920-503664
40 - لبنان: 6778-502299
41 - الإمارات: 1541-489495
42 - السعودية: 6781-401157