الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 عربياً وعالمياً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 137.82 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و104534.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 563639-31396230

الهند: 172085-13873825

البرازيل: 358425-13599994

فرنسا: 99777 5149834

روسيا: 243483-4666209

المملكة المتحدة: 127161 4378305

تركيا: 34734-4025557

إيطاليا: 115557-3809193

إسبانيا: 76756-3387022

ألمانيا 79232-2569314

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق: 14836-949050 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 7987-676175

38 - المغرب: 8920-503664

40 - لبنان: 6778-502299

41 - الإمارات: 1541-489495

42 - السعودية: 6781-401157