توفير برنامج الرسام على متجر مايكروسوفت ستور

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب ا

تعتزم شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت طرح تطبيق الرسم لأجهزة الكمبيوتر الشخصي "إم.إس بينت" (الرسام) في متجر التطبيقات الإلكتروني "مايكروسوفت ستور"، لكي يكون متاحا لعشاق الرسم الرقمي الذين اعتادوا على وجوده ضمن نظام التشغيل ويندوز منذ الإصدار ويندوز1 في عام 1985.

وفي منشور عبر الإنترنت أعلنت شركة مايكروسوفت انه سيتم تحديث تطبيق "إم.إس بينت" عبر متجر "مايكروسوفت ستور" بعيدا عن تحديثات نظام التشغيل".

كانت مايكروسوفت قد أعلنت في 2017 إنها تعتزم توفير برنامج بينت من خلال متجر مايكروسوفت ستور كبرنامج مستقل وليس كجزء من نظام التشغيل ويندوز. وتراجعت الشركة الأميركية عن هذه الخطوة في ذلك الوقت واستمرت في تقديمه ضمن الإصدار الجديد ويندوز 10 من نظام التشغيل. ولكن يبدو أن الشركة قررت تنفيذ هذه الخطوة أخيرا.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه لم يتحدد حتى الان موعد توفير البرنامج على متجر مايكروسوفت ستور.