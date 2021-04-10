أم أميركية تخدّر طفلتيها وتقتلهما وهما نائمتان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت شرطة إيرفينغ عن إقدام احدى الأمهات من ولاية تكساس الأميركية على الاعتراف بأنها أقدمت على قتل ابنتيها الصغيرتين.



وذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني أنّ ماديسون ماكدونالد (30 عاماً) أخبرت عناصر الشرطة أنها "خدّرت" طفلتيها آرتشر (6 أعوام) وليليان (عام واحد) قبل "وضعهما في الفراش وخنقهما حتى الموت".

وأخبرت ماكدونالد "عن تعرّض طفلتيها للعنف وأنها مستعدّة للقيام بأي شيء لحمايتهما، بما في ذلك إنهاء حياتهما"، وفقاً لإفادة الشرطة.

وتوجّهت الشرطة إلى شقة ماكدونالد ليجدوا الفتاتين قد فارقتا الحياة في غرفتين منفصلتين وألقي القبض على ماكدونالد التي وُجهت إليها تهمتان بالقتل عن عمد.



وقال المتحدث باسم شرطة إيرفينغ، روبرت ريفز، إن ماكدونالد تعتقد أنها قتلت الفتيات عن طريق الخنق، لكن الطبّ الشرعي سيحدد سبب الوفاة. وأضاف أن ماكدونالد كانت "هادئة" عندما حاصرتها الشرطة، وأنهم مازالوا يحاولون تحديد السبب الذي دفع بها إلى قتل طفلتيها.