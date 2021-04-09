جريمة هزت مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح الطفلة ريماس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم بذبح الطفلة ريماس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت تفاصيل واقعة قتلها بعد فشله في الاعتداء الجنسي عليها.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أنها تلقت إخطارًا من "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس" ظهيرة يوم السادس من شهر أبريل الجاري بالعثور على الطفلة ريماس قتيلة داخل عقار بشارع الإسعاف ببندر دكرنس.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى المكان لمعاينة جثمانها، وتبين إلقاءَها على الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني وإصابتها بطعنات بالبطن والظهر.

والتقت خلال ذلك بجدها لأمها، فقرر شفاهة -وشهد بذات الرواية في التحقيقات- تغيُّبَ حفيدته يومئذٍ بعد خروجها من مسكنها لشراء خبز، فبحث وذووها عنها، والتقوا أثناء البحث بفتاة من الجيران -سألتها "النيابة العامة"- أخبرتهم برؤيتها المجني عليها في رفقة المتهم بالطريق العام.

وانتقل الجد ووالدة المجني عليها إلى مسكن المتهم حيث التقياه، فأنكر لهما لقاءَهُ المجني عليها يومئذٍ، ولكنهما عثرا على جثمانها ملقى بدرج العقار فأبلغا الشرطة.

وأضافت النيابة أنه قد تبين من معاينة مسرح الحادث آثار دماء على جدران العقار من الداخل وامتدادها إلى مسكن المتهم، فدخلته وعثرت عليه فيه، وتبينت آثار دماء بأحد أعمدته فأمرت بإلقاء القبض عليه.

وعثرت أثناء استكمال معاينة مسكنه على آثار دماء في منشفة معلقة على باب دورة المياه وببابها وبمياه داخل دلو فيها.

كما عثرت على آثار دماء بمنديل ملقًى في سلة مهملات وعلى جدار في غرفة النوم وأرضيتها وبابها، ووجدت بالغرفة رابطة شعر أنثى فتحفظت عليها.

كما عثرت على بابٍ مؤدٍ إلى ممرٍّ مُطلٍّ على منور العقار تبينت النيابة العامة إلقاء ملابس فيه، فانتقلت إليه وعثرت على الملابس ملطخة بالدماء، حيث شهد والدا المجني عليها بأن الملابس ورابطة الشعر خاصان بابنتهما، وأقرَّ المتهم بذلك.