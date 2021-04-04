بالفيديو.. لبناني يردي لصا سطا على محله في البرازيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أردى صاحب محل يملكه لبناني قرب مدينة Belo Horizonte عاصمة ولاية "ميناس جيرايس" بالوسط البرازيلي، لصا برصاصتين على الرصيف بينما كان يحاول الفرار بمسروقاته.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام برازيلية عن الشرطة المحلية، أن اللص دخل زاعما أن هاتفه معطل، وطلب من صاحب المحل أن يبلغه عن كلفة إصلاحه، وحين وجد أن المحل خلا من أي زبون، شهر مسدسه على صاحبه وطلب منه الخضوع للسطو وتسليمه ما لديه من مال، فكان له ما أراد، لكن لأقل من دقيقة تقريبا، لأن مغامرته ، انتهت بمقتله على يد صاحب المحل الغاضب.